Gf Vip, Antonella Fiordelisi e la frase eccessiva su Micol Incorvaia: Edoardo Donnamaria zittisce la fidanzata

La tensione all'interno della casa del Gf Vip continua a crescere, in particolar modo tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Le due concorrenti non riescono proprio ad andare d'accordo, complice anche il fatto che la sorella minore di Clizia Incorvaia abbia, in passato, avuto un flirt con l'attuale fidanzato di Antonella, Edoardo Donnamaria.

Le affermazioni di Antonella su Micol

Nella notte, dopo l'ultima puntata del Gf Vip, Antonella Fiordelisi ha pronunciato alcune affermazioni poco felici nei confronti di Micol Incorvaia, mentre parlava con il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, che ha cercato di zittirla. Antonella ha sollevato alcuni episodi del passato di Edoardo e Micol, chiedendo a Donnamaria perché non l’avesse difesa dalle offese di Micol.

Le reazioni dei social

L'episodio ha scatenato molte reazioni negative sui social media, con molti utenti che hanno criticato Antonella per le sue parole offensive e il tono aggressivo utilizzato. La tensione tra Antonella ed Edoardo sembra essere aumentata, e gli utenti dei social continuano a discutere su quanto accaduto.

