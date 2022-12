Valentina Ferragni, il toccante post sulla famiglia riunita a Natale: «Il regalo più grande». E Chiara commenta così

Valentina Ferragni è tornata a parlare di un periodo poco piacevole della sua infanzia, esattamente di quando all'età di 10 anni i suoi genitori Marina e Marco hanno deciso di separarsi e di prendere strade diverse. Per diversi anni, spiega la sorella di Chiara Ferragni, non ha mai potuto vivere entrambi nello stesso momento. Ora, però, le cose sono cambiate e i due genitori hanno imparato a mettere da parte «l'orgoglio» per poter vivere serenamente e trascorrere delle belle giornate tutti insieme, proprio come una vera famiglia.

Il post di Valentina Ferragni

Le vacanze sulle Dolomiti per i Ferragni sono ormai giunte alla conclusione, e per Valentina è arrivato il momento nostalgia che ha voluto convidividere insieme ai suoi follower a corredo di una foto che ritae tutta la crew Ferragni: «Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi», ha esordito Valentina.

Poi si lascia andare ad un pensiero strappalacrime: «I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo. Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare. Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno», queste le parole della sorella di Chiara Ferragni che hanno emozionato tutti i componenti della sua famiglia allargata.

In vacanza, infatti, oltre a Chiara Ferragni e Fedez si sono aggiunti tutti i restanti membri della famiglia: le sorelle Valentina e Francesca, il compagno Riccardo e il piccolo Edoardo. La mamma Marina Di Guardo e il suo compagno, il papà Marco Ferragni, la sua compagna e il figlio 13enne. A partecipare anche la famiglia di Fedez, papà Franco e mamma Tatiana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 14:16

