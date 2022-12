Chiara Ferragni, spunta un fratello segreto in vacanza con la famiglia. Fan sotto choc: «Ma quello chi è?»

Chiara Ferragni ha un fratello "segreto". Nonostante la sua vita sia perlopiù pubblica condivisa sulle diverse piattaforme social, questo è un dettaglio che Chiara non aveva mai mostrato prima, o quasi. Tutti, infatti, conoscono la famiglia Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina e il papà Marco, ma non tutti sanno che l'imprenditrice digitale ha un fratellino più piccolo, nato dalla relazione del papà e della sua attuale compagna.

Il fratello di Chiara

Una delle prime volte in cui il fratello di Chiara è stato per la prima volta mostrato sul suo profilo da 28 milioni di follower è stato lo scorso anno, durante le feste natalizie. Ed è proprio durante le ricorrenze che la famiglia si riunisce per festeggiare insieme, ogni anno sempre una nuova meta.

«È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro. Ma lo considero come se fosse mio fratello», aveva riferito Chiara lo scorso anno. Il bambino, che oggi dovrebbe avere 13 anni, è figlio di Marco, il papà di Chiara e della sua attuale compagna e ha raggiunto le sorelle Ferragni per trascorrere insieme le vacanze natalizie sulle Dolomiti, per giocare insieme a Leone e Vittoria.

