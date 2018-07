Temptation Island, Riccardo furioso con Ida chiede falò anticipato​

Tutti contro la frase di Michael: «Quando la tua donna ti rifiuta, cadi volentieri»​

Il commento di Fedez su Riccardo: "Ha la faccia da commercialista e il corpo di Action Man"



Morta. #TemptationIsland — Laura 🌻 (@Laura_McFly95) 16 luglio 2018

Martedì 17 Luglio 2018

ha catalizzato l'attenzione del pubblico televisivo e degli utenti dei social, ma anche di star come. La seconda puntata,è stata vista dalla coppia in compagnia di un gruppo di amici. Il rapper ha pubblicato su Instagram stories in cui commentava con ironia i momenti salienti. Fan divertiti soprattutto quando si è accanito su«Lui è incredibile, ha la faccia da commercialista e il fisico da. Tipo un animale mitologico. Metà commercialista, metà Action Man». Il cantante, con la complicità della sua futura moglie, ha schernito Guarnieri soprattutto quando ha messo sotto sopra il villaggio dopo aver visto i video della fidanzata: «Quando Action Man prende il sopravvento sul commercialista è la fine».E sull'incontro con Gemma diha commentato: «Ragazzi neanche Moccia riusciva a scrivere una roba del genere. Arriva questa qui e le regala un peluche e lo chiama amore. Poi chiude tutto con un aforisma come ‘perché l’amore è sulle labbra’». Infine, qualche battuta anche su«Comunque se è andato all’una in palestra e torna all’una, non è andato in palestra volevo dirti.