Temptation Island, tutti contro la frase di Michael: «Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri»

Non è che tu la tradisci perché non te la dà, è che non te la dà perché la tradisci. 😂 #TemptationIsland — Nala 🏳️‍🌈 (@NalaTheDork) 16 luglio 2018

Vorrei un attimo concentrarmi sul fatto che lui le vieta anche di postare loro foto sui social #TemptationIsland — clara 🌹 (@ravenclairee) 16 luglio 2018

LUI L’HA TRADITA PERCHÉ LEI NON GLIELA DÀ DA MESI CENTODICIOTTOOOOOOOOOOOO E NON CI VA A LETTO PERCHÉ LUI L’AVEVA TRADITA PER LA PRIMA VOLTA

A I U T O #TemptationIsland — 𝒂𝒏𝒅🥀 (@portamjviia) 16 luglio 2018

possiamo smetterla di giustificare i tradimenti con frasi come "non veniva più a letto con me" per favore? non metto in dubbio che questo metta a dura prova la relazione, ma se tu sbagli LO SBAGLIO LO HAI FATTO TU PERCHÉ ERI CONSAPEVOLE DELLE TUE AZIONI #TemptationIsland — bb; (@exoticaels) 16 luglio 2018

Cioè fatemi capi a Micael rode solo perché Lara ha detto che l'ha tradita? E SI GIUSTIFICA PURE PERCHÉ LARA SI RIFIUTAVA DI ANDARE CON LUI? MA È PEGGIO DI ORONZO PEGGIO#TemptationIsland — Maiunagioia. (@thewhitewolf95) 16 luglio 2018

Dopo l'uscita di scena di Oronzo, per i social c'è un nuovo "cattivo" da combattere. Stiamo parlando difidanzato conche durante la puntata diha fatto conoscere una parte di sè che non è piaciuta al pubblico.Entrambi si sono lamentati di essere una coppia ormai stanca, Lara ha confessato ad un tentatore di essere stata tradita anche poco prima di entrare nel programma. Al momento dei falò degli uomini Michael vede il video e ribatte: "Io sono pieno di difetti, ho fatto i miei errori, lei dice che sono pesante, ma lo siamo entrambi. Se io faccio una promessa la mantengo". La promessa che si erano fatti era quella di non rivelare il tradimento di Michael. "Avevamo promesso di andare oltre l'errore che c'è stato recentemente, perchè non era importante. Mi vergogno di quello che ho fatto". ma la frase che ha fatto più infuriare tutti è stata : "E' da novembre che non viene a letto con me, quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri".