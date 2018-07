Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il secondo falò di questa seconda puntata dii fidanzati e le fidanzate possono tornare al villaggio a riflettere su quanto visto. La coppia più tormentata sembra essere ancora una volta quella diL'arrivo di Gemma non è seervita a placare le insicurezze di Ida e Riccardo vedendo il comportamento della sua fidanzata che reputa irrispettoso torna al villaggio e si scaglia contro i lettini del giardino. Ma non è ancora finita.Riccardo va nel pinnettu dove per lui c'è un video di Ida sempre più vicina al suo tentatore. L'ex protagonista di Uomini e Donne e furioso e questa volta a pagarne le conseguenze sono le sedie del pinnetto. Una volta fuori chiede immediatamente un falò di confronto anticipato che vedremo la prossima settimana: "Pensavo di conoscerla abbastanza - dice- e invece credo di aver perso qualcosa".