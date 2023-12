Pio e Amedeo attaccano Chiara Ferragni: «Simbolo di degrado culturale». Il truccatore dell'infuencer: parlate voi?

di Cristina Siciliano

Non c'è pace per Chiara Ferragni dopo l'esplosione della bomba mediatica del caso Balocco, che ha travolto l'influencer con l'accusa di pratica commerciale scorretta e la conseguente condanna a una multa di un milione di euro. Un evento mediatico che ha portato anche Amedeo Grieco, del duo Pio e Amedeo a dire la sua in merito a tale situazione. «Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l'inizio della fine di questo mondo effimero». Di conseguenza, nelle ultime ore, Manuele Mameli, truccatore di Chiara Ferragni ha difeso l'imprenditrice pubblicando un post su Threads, il nuovo social dedicato al microblogging.

Le parole di Manuele Mameli

«Pio e Amedeo che parlano di degrado culturale? Ma è uno scherzo?».

