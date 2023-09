Leone e Vittoria, quanto costa la scuola scelta da Chiara Ferragni e Fedez? La retta è da capogiro

Il 6 settembre è stato un giorno speciale per la famiglia Ferragnez. I piccoli Leone e Vittoria, infatti, hanno iniziato la loro avventura scolastica con il primo giorno di scuola. Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, ha iniziato la prima elementare, mentre la piccola Vittoria è entusiasta di iniziare il suo primo anno di asilo.

E la scelta dei due genitori è ricaduta su scuole esclusive per l'istruzione dei loro due piccoli eredi. Ecco quanto costano le rette annuali dei piccoli di casa Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez, primo giorno di scuola per Leone e Vittoria: la retta dell'istituto privato non è per tutti

Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa la scuola dei figli

L'imprenditrice digitale e Fedez, hanno scelto per i loro figli la St. Louis School, un istituto bilingue di alta qualità riconosciuto in tutta Europa per l'eccellenza della loro educazione. Tuttavia, questa scelta comporta costi elevati, con una retta scolastica di 15.730 euro per la scuola primaria e 11.370 euro per l'asilo.

Va notato che questi importi non includono i costi di iscrizione, pari a 2.800 euro, né le spese per la mensa scolastica, che variano da 1.350 euro a 1.475 euro. Complessivamente, la spesa per l'istruzione dei loro figli ammonta a circa 40mila euro, escludendo le altre spese necessarie per l'inizio dell'anno scolastico, come zaini, materiale di cancelleria, libri e abbigliamento.

Ma per l'istruzione degli eredi, l'influencer più famosa al mondo e il rapper non vogliono di certo badare a spese.

