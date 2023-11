Fedez, petizione online per la salute mentale: «Chiediamo al Governo decreti attuativi per il bonus psicologo»

di Redazione web

Detto, fatto: Fedez attraverso i suoi canali social aveva affermato che avrebbe lanciato una petizione al governo per la questione del bonus sulla salute mentale, tema che sappiamo essere per il rapper molto importante. Oggi è arrivato l'annuncio di una petizione on line.

Fedez e la salute mentale

Da quando è stato dimesso l'ultima volta dall'ospedale, dopo un'ulcera sanguinante, Fedez ha più volte toccato il tema della salute mentale e dell'importanza di quest'ultima che spesso viene data per scontata... o messa in secondo piano.

Ma se nessuno ha voluto finora affrontare seriamente il tema, questa mattina ci ha pensato Fedez, che ha lanciato una petizione al governo per far luce su questa problematica, al suo fianco hanno aderito numerosi artisti, come la Michielin e J-Ax. «Abbiamo dato vita a una petizione in cui chiediamo al Governo che vengano varati decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale.

L'adesione degli amici-colleghi

Ha scritto la Michielin sui suoi canali social:

« è un'iniziativa fondamentale per il benessere di tante persone che non possono accedere alla psicoterapia»

Il rapper ne aveva parlato anche nella sua recente intervista, di domenica 29 ottobre a " che tempo che fa" sostenendo che il benessere psicologico, soprattutto di ragazze e ragazzi, deve diventare una priorità.

