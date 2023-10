Elodie, la risposta all'appello degli studenti senza palestra a scuola: «Ecco il mio progetto»

di Redazione web

Gli studenti dell' istituto superiore Luigi Einaudi di Primavalle a Roma, dopo anni di vane promesse di riqualificazione della palestra, hanno deciso di appellarsi a Elodie affichè portasse alla luce la vicenda.

Elodie, Andrea Iannone sexy cuoco per amore: la pasta al pomodoro non è mai stata così "piccante"

Diletta Leotta e Elodie insieme allo stadio con Andrea Iannone: «Al lavoro con i miei amici». Manca solo Loris Karius

Le parole degli studenti

«Viviamo un grande disagio non potendo svolgere regolarmente le nostre lezioni di scienze motorie e sportive. Il complesso sportivo di via Borromeo è stato ed è un punto di riferimento per noi giovani, rappresenta un faro in un quartiere difficile come Primavalle. Adesso siamo 300 studenti, ma ce ne saranno altri il prossimo anno.

Tutti chiediamo di riavere ciò che è un nostro diritto: un luogo idoneo per svolgere le lezioni di scienze motorie e sportive. Una palestra, per una scuola, rappresenta anche un luogo dove poter riunirci quando svolgiamo le assemblee, quindi, per parlare e confrontarci. Abbiamo bisogno dei servizi e delle istituzioni e di sapere che chi intende aiutarci non si arrenda di fronte alla burocrazia».

La scelta di coinvolgere proprio Elodie, non è casuale, pare infatti che la cantante provenga da un paese li vicino, e che questo magari possa spronarla a correre in aiuto dei suoi vicini, e così è stato.

Elodie sui Social

Elodie, sul suo profilo instagram ha riportato il discorso dei ragazzi e poi ha risposto :

«Ciao ragazzi, capisco molto bene quanto sia importante avere una scuola capace di dare spazi adeguati per lo sport.

Chissà se sarà proprio Elodie a riuscire in quest' impresa...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA