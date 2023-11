Fedez: dopo l’intervento a ‘Che Tempo Che Fa’, una petizione per difendere il Bonus Psicologo

Dopo averne parlato ampiamente a ‘Che Tempo Che Fa’, Fedez scende in campo in materia di tutela della Salute Mentale. Nella giornata di venerdì 3 novembre l’artista ha, infatti, lanciato una petizione volta a difendere il Bonus Psicologo, strumento che supporta le persone con disturbi mentali fornendo finanziamenti per le sedute di psicoterapia.

Come evidenziato proprio nel salotto tv di Fabio Fazio, nel 2021 il governo Draghi aveva stanziato 25 milioni di euro per il Bonus Psicologo, riconoscendo l’importanza di sostenere la salute mentale nella società. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)



LEGGI ANCHE: -- Fedez a ‘Che Tempo Che Fa’ su Sanremo e lo scherzo di Fiorello: «Io ci sono se…»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA