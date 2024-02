Fedez, Muschio Selvaggio verso la chiusura? Il socio Mr. Marra: «Non so come finirà». Poi, la frecciata a Luis Sal

di Redazione web

Muschio Selvaggio verso la chiusura? È incerto il futuro del podcast di Fedez, finito al centro di uno scontro legale tra il rapper e l'ex socio Luis Sal, proprietario del 50% delle quote. Ieri, 27 febbraio, lo youtuber ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa che il tribunale di Milano ha affidato il 50% della società finora nelle mani di Fedez a un custode per scongiurare che possa venderle a un terzo. Il cantante ha fatto sapere che per il momento il programma andrà avanti, ma le parole del nuovo socio Mr. Marra lasciano la questione aperta.

Cosa ha detto Mr. Marra

Durante il suo Cerbero Podcast, Mr.

Mr. Marra ha poi parlato di Luis Sal: «Non mi posso esprimere perché so tanto, cose non pubbliche che io non renderò tali, sto solo precisando quello che è già pubblico. Non ho detto niente in questi dieci mesi, sui dissidi tra Luis Sal e Fedez e tra gli errori fatti da tutti e due». Poi, la frecciata allo youtuber: «È uscita questa notizia bomba: Muschio Selvaggio è di Luis Sal. E ho avuto bombardamento su tutte le pagine: coglione! Ecc. È stata solo ripresa una nota dell'ufficio stampa dove sono riportate cose parziali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 10:03

