Fedez e Achille Lauro ai ferri corti? Lui fa subito chiarezza: «Ecco la verità»

Astio fra Fedez e Achille Lauro? Che il rapper sia noto per le amicizie finite, e a volte ritrovate, è ormai certo. E non è del tutto anomalo che i fan abbiano pensato ad un allontanamento tra Fedez e Achille. Il cantante molto spesso è apparso nelle stories di Fedez prima e dopo la pubblicazione del tormentone estivo "Mille", in collaborazione con Orietta Berti. Ad un certo punto, però, Achille Lauro è scomparso dai radar del marito di Chiara Ferragni e i dubbi aumentano.

Lo scorso marzo, tra l’altro, Dagospia aveva parlato in maniera piuttosto chiara di una tensione montata fra i due in occasione della Milano Fashion Week. Ma, ad insospettire il pubblico, è stata l’assenza di Achille Lauro al grande concerto benefico organizzato da Fedez in Piazza del Duomo a Milano, LoveMi, sostituito dal ritrovato J-Ax. «Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. Ve lo giuro, l’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello!» chiarisce Fedez nelle sue stories.

Alla manifestazione è mancato anche Fabio Rovazzi. Ma anche in questo caso non c’è dietro nessuna tensione. Il cantante (con cui Fedez aveva chiuso i rapporti) era a sua volta impegnato in altro. «Rovazzi che fine ha fatto? Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che aveva fatto tardi, se no sarebbe venuto. Quindi sta bene».

