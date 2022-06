LoveMi, oltre 190 malori per il caldo durante il concerto di ieri: quattro in ospedale, nessuno grave

Tanto entusiasmo al concerto LoveMi di ieri, l'evento di beneficenza organizzato da Fedez con la partecipazione di J-Ax, ma anche tanti malori per via del caldo: sono state oltre 190 le persone che si sono sentite male per l'alta temperatura, nonostante la pioggia nel capoluogo lombardo. I ragazzi si sono rivolti a personale del 118 nel corso della lunga giornata in piazza Duomo: di questi - spiega la Questura -, quattro sono stati trasportati in ospedale e nessuna è grave.

«Su determinazioni del Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi ha predisposto un complesso dispositivo a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici che ha provveduto al monitoraggio e alla gestione del pubblico che, giunto sin dalle 9:30 di martedì ha raggiunto la massima capienza di 19.400 persone alle 17», specifica la Questura.

La piazza era stata messa in sicurezza dalla serata precedente per le bonifiche. Sono state aumentate le misure di sicurezza già in atto con il contributo dell'organizzazione dell'evento musicale. È stato impiegato anche personale dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale. Nel corso del concerto la Polizia di Stato ha controllato oltre 200 persone, accompagnandone sei in Questura. Due di queste sono state indagate: una per atti osceni in presenza di minori e l'altra per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

