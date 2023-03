Fedez rompe il silenzio: «Preferisco stare lontano dai social». Cosa ha detto su Chiara Ferragni

di Redazione Web

Fedez rompe il silenzio e torna sui social per fare un annuncio. In una storia condivisa su Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha cercato di tranquillizzare i fan che in questi giorni si sono mostrati preoccupati per il suo silenzio e la sua assenza dai social.

Il post su Instagram

«Sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto», queste le parole del rapper.

Dopo la finale del Festival di Sanremo e il bacio avvenuto tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston sui social non si parla d'altro. Numerose le voci di chi ha pensato che i Ferragnez stessero vivendo una crisi di coppia. L'imprenditrice digitale ha continuato a pubblicare contenuti sui social strettamente legati agli impegni lavorativi. Fedez, al contrario, è sparito dalle piattaforme dei social network e nei pochi video condivisi su Instagram è apparso in difficoltà (il rapper ha confessato di avere un problema di balbuzie).

Chiara aveva postato pochi giorni fa una storia in cui teneva stretta la mano del marito cercando così di calmare la macchina infernale del gossip. Dopodiché di nuovo il silenzio. Fino a oggi.

