Fedez a "Che Tempo Che Fa": «Se balbetto, non vi preoccupate. Parlerò di temi che non ho mai trattato prima»

Fedez sarà ospite questa sera a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, dopo l'intervista di quest'ultimo a Muschio Selvaggio. I due si sono confrontati su molti argomenti ami trattati rima, dando vita ad un incontro pieno di aneddoti e esperienze di vita mai raccontate prima. Il rapper è pronto a tornare a sedere sulla poltrona di fronte al padrone di casa, Fabio, dopo aver ricevuto la porta chiusa in Rai. Tutti si ricorderanno la sua intervista a Belve, saltata a causa delle direttive dall'alto. L'ad Roberto Sergio ha chiamato prsonalmente Fedez e i due sembra che abbiano chiarito, ma intanto il rapper farà visita al suo amico Fabio alla Warner Bros.

Che tempo che fa, tuttavia, ha cambiato rete e su NOVE «si respira un'aria più libera», come ha detto in svariate interviste il padrone di casa, e Fedez ha voluto chiarire alcune cose sulle sue storie di Instagram.

Fedez, la premessa

«Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo ricordarvi che sarò ospite da Fazio a Che tempo che fa. Parlerò di un tema per me abbastanza importante e di cose di cui non ho mai parlato in pubblico e francamente sono molto agitato. Ci tengo a mettere le mani avanti: è possibile che mentre parlo di alcune cose che mi sono successe, è possibile che mi parti il balbettio. Quindi se mi vedrete balbettare, non preoccupatevi.

Di cosa parlerà Fedez? Non ci resta che aspettare la sua intervista da Fabio Fazio, questa sera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 13:00

