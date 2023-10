Fedez, la visita speciale e spunta un fumetto: «Sto lavorando ad un progetto»

di Redazione web

Fedez in questi giorni è stato protagonista di diversi eventi: la puntata di XFactor e lo scherzo di Fiorello, che ha ingaggiato qualcuno con la stessa voce del rapper per fargli uno scherzo. Oggi Fedez è andato da Sergio Bonelli Editore, responsabile della pubblicazione di diversi fumetti famosi, tra cui Dylan Dog e Tex, per «lavorare ad un progetto».

La visita

Il rapper ha documentato la sua visita sui social, in una 'storia' ha detto: «Sono qui da Sergio Bonelli Editore, stiamo lavorando ad un progetto nuovo, lui è Carmine che ha fatto una cosa per me... ed è un disegnatore Marvel, che ha fatto Spiderman noir nel film Miles Morales - poi il rapper ha fatto una battuta - ha le royalties, ci teneva a dirlo, ogni volta che appare lo pagano». Il disegnatore è stato poi ripreso dal rapper mentre disegnava Iron Man, Fedez ha commentato: «Che sbatti ma te lo ricordi a memoria?» ( riferendosi al disegno del supereroe). Sul tavolo sono apparsi diversi libri con scritto "Mr Wolf: il passato che ritorna", si tratta presumibilmente del fumetto ispirato al rapper, che verrà presentato in occasione dei Lucca Comics & Games.

