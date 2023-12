Fabrizio Corona, le querele di Chiara Ferragni e Fedez e il pandoro-gate: «Quel milione di euro lo volevano da me»

di Marta Goggi

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, sono molti i vip che si sono esposti e hanno detto la loro su Chiara Ferragni. Questa volta è stato Fabrizio Corona a raccontare come la pensa. Al Peppy Night ha anche svelato che avrebbe dovuto risarcire i Ferragnez per un milione di euro, ma che alla fine è stato trovato un accordo. Il re dei paparazzi avrebbe potuto non versare la cifra astronomica se in cambio non avesse più parlato di loro.

Le sue parole

«Il mio avvocato Ivano Chiesa mi ha chiamato dicendomi che la pena era finita, ma che il problema erano tre querele dei Ferragnez. Una perché avevo dato loro degli ebeti, alla fine mi avevano chiesto un milione, sempre quel milione che gira. Quel milione lo volevano da me. Sempre un giro. Alla fine però abbiamo firmato un accordo in cui io non avrei più parlato di loro e loro avrebbero ritirato la querela».

All'apparenza Corona sembra quindi essere pronto a rompere l'accordo, ma in realtà non è così.

Infine Corona dà quello che sembra essere un consiglio: «Quello che dovrebbero fare i Ferragnez? Secondo me sarebbe meglio che non parlassero sui social almeno per un mese».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 15:39

