Chiara Ferragni torna su Instagram: c'è ma non si vede. L'indizio sul profilo di papà Marco

"C'è ma non si vede". Un po' come Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo dei pandori, non si è più fatta vedere nel suo regno virtuale: Instagram. L'influencer, infatti, non ha più pubblicato nessun contenuto e se prima, quando in casa Ferragnez regnava totale serenità, i suoi fan erano abituati a più e più storie e diversi post durante la stessa giornata, ora, si devono mettere il cuore in pace e aspettare che questa bufera mediatica (e non solo) passi. Tuttavia, i più attenti hanno notato il like al post di papà Marco Ferragni, segno che, in realtà, Chiara controlla sempre il suo feed Instagram.

Il like di Chiara Ferragni

Oggi, venerdì 29 dicembre, Valentina Ferragni compie 31 anni e, in queste ore, sta postando sul proprio profilo Instagram tutti i pensieri di auguri dei suoi amici. Manca, ovviamente, quello di Chiara Ferragni che, negli anni scorsi, a quest'ora, avrebbe già pubblicato decine di dediche e foto. Tuttavia, a fare gli auguri alla più piccola di casa Ferragni ci ha pensato papà Marco che ha postato sul proprio profilo due foto: la prima con Valentina adulta, la seconda con Valentina bambina. La didascalia che accompagna gli scatti recita: «Buon compleanno piccola Vale», con tanto di cuore blu. Chiara ha messo un silenzioso "mi piace", non ha commentato, né condiviso l'immagine.

Chiara Ferragni, il periodo buio

Chiara Ferragni è stata la protagonista indiscussa di questa ultima parte dell'anno. Lo scandalo dei pandori è stato per lei un danno d'immagine non indifferente e il video di scuse, secondo molti avrebbe solamente peggiorato la situazione. Qualche giorno fa, una fonte vicina all'influencer aveva dichiarato: «È distrutta e rinchiusa in casa da giorni, sull'orlo di un crollo emotivo».

