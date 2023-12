Chiara Ferragni e "foto e look di questi giorni" ma il dettaglio non sfugge: «Tutto bene?»

di Redazione web

Chiara Ferragni, quasi ogni settimana, ama riepilogare la sua settimana postando una serie di foto che la raccontino. Così, ha fatto anche nelle scorse ore, quando ha pubblicato vari selfie in cui mostra i suoi bei look ma non solo, perché, nelle immagini, compaiono anche la sua bambina Vittoria e la cagnolina Paloma. Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito ai suoi attenti fan che si sono preoccupati. Ecco di che cosa si tratta.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

«Questi giorni e questi look», con l'emoticon di alcune stelline. Recita così la didascalia che Chiara Ferragni ha scelto per accompagnare il suo nuovo post Instagram che, come al solito, ha riscosso grande successo tra i suoi fan. Prima, l'influencer indossa una pelliccia viola e mette in bella mostra la borsa griffata, poi, ecco un look più casual per andare a cena con le sorelle Valentina e Francesca e mamma Marina. Infine, un selfie in pigiama e una foto di Vittoria vestita da elfo del Natale, insieme a Paloma. È proprio la cagnolina che ha fatto preoccupare i fan di Chiara che chiedono: «Ho notato che la zampina di Paloma è rasata... Tutto bene?». L'imprenditrice non ha risposto al commento ma dalle storie in cui si vede la cucciola correre e giocare, si presume che non ci sia nulla di grave a livello di salute.

I commenti dei fan

Il nuovo post di Chiara Ferragni, poi, è piaciuto molto ai suoi follower per gli outfit sfoggiati e, soprattutto, per la cabina armadio che si vede spesso nei selfie allo specchio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA