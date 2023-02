Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo: la mega villa vista mare e l'angolo portafortuna Ecco dove alloggerà

Prima gli ormai soliti scatti hot per pubblicizzare la linea di lingerie. Poi il saluto a Leone e Vittoria, che sono stati affidati ai nonni. E infine l'arrivo a Sanremo. Chiara Ferragni ha cominciato oggi la sua avventura al Festival, dove sarà una delle quattro co-conduttrici, insieme a Paola Egonu, Chiara Francini e Francesca Fagnani. L'imprenditrice ha già cominciato a svelare alcuni dettagli del suo alloggio extra lusso.

Ferragni a Sanremo 2023, dove alloggerà

A Sanremo Chiara Ferragni alloggerà in una villa sulle colline vista mare, con piscina a sfioro. Sul mobile della camera che la ospiterà nella sua trasferta da coconduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival, ha creato il suo «angolo portafortuna», con tutti i doni ricevuti in questi giorni da amici e parenti per propiziare un buon debutto al festival. Tra questi un biglietto d'auguri del suo team che, aperto, fa ascoltare le voci dei collaboratori che urlano uno scaramantico «merda, merda, merda».

Al collo, un ferro di cavallo e una target con lo slogan del festival «perché Sanremo è Sanremo». In una storia ha spiegato ai suoi follower inglesi che la maggior parte delle sue storie in questo periodo saranno in italiano, proprio perché sarà tutto dedicato al Festival. «Non ho mai condotto uno show così importante, sono molto agitata, ma farò del mio meglio», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 17:11

