Chiara Ferragni, mai così sexy: capezzoli in vista con l'intimo trasparente. E i fan commentano così

Chiara Ferragni ha postato alcune foto sexy sul proprio profilo Instagram, in cui veste un completo di lingerie nero di pizzo e mette in mostra i propri capezzoli. L'influencer è solita pubblicare scatti che la ritraggono in biancheria intima e ogni volta essere sommersa di commenti negativi che spaziano dal body shaming al fatto che una mamma dovrebbe coprirsi. Questa volta invece, ciò che attira l'attenzione sono i follower che scrivono: «Ha mostrato i capezzoli? Che cliché».

Il post di Chiara Ferragni

La didascalia dell'ultimo post di Chiara Ferragni recita: «Mi sento me stessa indossando questo completino». La mamma di Leone e Vittoria pubblica spesso scatti con outfit stravaganti e non si è mai "vergognata" di mostrare ciò che indossa anche se questo comporta far vedere ai fan gran parte del proprio corpo. Ad esempio alla settimana della moda di Parigi, nonostante l'outfit fosse abbastanza sobrio, alla sfilata di Schiaparelli Chiara aveva degli shorts che mettevano in risalto le sue gambe.

La preparazione per Sanremo

Da diversi giorni Chiara Ferragni esprime tramite post e storie la sua emozione per quanto riguarda il suo esordio a Sanremo. L'influencer accompagnerà Amadeus nella conduzione del Festival durante la prima e l'ultima serata della kermesse.

