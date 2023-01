Ferragnez, la piccola Vittoria e il gesto buffo per non andare a letto: «Ecco cosa fa»

Continua a far sorridere la piccola Vitto. La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez ne combina una dietro l'altra e i fan della coppia la amano sempre di più. «E' ora di andare a letto» dice il rapper mentre riprende Vittoria in pigiama che non accenna a sbadigli o stanchezza. Ma la piccola non ne vuole sapere di fare la nanna e si siede sulla poltrona distendosi con gli occhi al cielo. «Ma cosa fai lì?» dice Chiara mentre Fedez ride in sottofondo. L'ironia spontanea della piccola è ormai nota ai milioni di fan che spesso creando anche meme che papà Fedez riprende divertito.

Poco prima, Vittoria giocava con Matilde, il cagnolino super amato in casa Ferragnez, fingendo di darle del cibo da una ciotola vuota. Il tutto, accuratamente riportato sui social dai genitori che le fanno applausi per complimentarsi con lei.

Ma oltre a fotografare i figli, Chiara fa foto anche a se stessa: i selfie sono all'ordine del giorno. E spesso viene ripresa nel mentre. Chiara Ferragni è stata paparazzata mentre cercava di scattarsi un selfie. La regina delle influencer che sui social mostra quotidianamente la sua vita dimostra ancora una volta di essere autentica: Chiara Ferragni nel suo tempo libero, lontano dai riflettori, è sempre Chiara Ferragni. E una delle ultime stories condivise su Instagram lo testimonia. Chiara Ferragni è stata pizzicata in centro a Milano da una ragazza che casualmente ha avvistato l'imprenditrice digitale mentre si trovava in macchina in pieno centro. La ragazza è riuscita a beccare il momento in cui Chiara era intenta a scattarsi un selfie per poi pubblicarlo sui social.

A scherzare sulla vicenda è stata la stessa Chiara che ha condiviso la foto sul suo profilo aggiungendo delle emoticon con la risata e a corredo ha scritto: «Paparazzata da qualcuno mentre mi sparo selfie in macchina». Anche un modo per sdrammatizzare e non pensare al periodo pieno d'ansia che sta vivendo l'influencer a causa della sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. «8 giorni a Sanremo», ha ricordato oggi la Ferragni su Instagram.

