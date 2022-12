Fedez, che sorpresa ai Maneskin: vola a Las Vegas e sale sul palco durante il concerto FOTO

Il loro è un sodalizio che dura dal 2017. Fedez e i Maneskin si sono conosciuti nel 2017, quando la band romana si faceva apprezzare per la prima volta in Italia grazie a X-Factor e il rapper sedeva in giuria. Sono passati cinque anni, ma il rapporto non si è mai assopito. Oggi il cantante milanese ha raccontato sui social la sua "carrambata" durante un concerto di Damiano e compagni a Las Vegas. Fedez è salito sul palco e ha interagito con la band durante l'esibizione, poi si è intrattenuto nel backstage. Abbracci, baci e ovviamente tante foto da postare sui social.

Il tour negli States

I Maneskin sono impegnati in un tour americano, Paese che per primo ha contribuito al loro successo planetario grazie alla cover di "Beggin", cantata proprio a X-Factor ma diventata di tendenza nel 2021, dopo la vittoria all'Eurovision. Il tour si intitola "Loud Kids Tour Gets Louder", e sta collezionando un sold out dopo l'altro. «Con i miei amici Maneskin a Las Vegas», ha scritto Fedez sui social, postando prima un video dell'incontro (con tanto di bacio), con Damiamo e poi alcune foto scattate nel backstage.

