Chiara Ferragni, il regalo da capogiro di Fedez per la nascita di Vittoria. Fan increduli: «Quanto costa...»

Chiara Ferragni , il regalo da capogiro di Fedez per la nascita di Vittoria. Fan increduli: «Ma quanto costa?». A quasi un mese dall'arrivo della sorellina di Leone, è arrivato il cosiddetto "push-present", il regalo per la mamma dopo il parto. Era stata proprio Chiara Ferragni a chiederlo al marito in diretta social e lui, con la sua proverbiale autoironia, aveva lanciato un sondodaggio su Instagram per sapere se fosse giusto farlo o meno.

Leggi anche > Isola, il gesto inaspettato di Ilary Blasi fa infuriare i fan: «Fariba ha subito bullismo e body shaming e lei...»

Neanche a dirlo, i fan dell'imprenditrice digitale si sono espressi per il sì e, a qualche settimana dal parto, è arrivato il regalo da capogiro. A mostrarlo su Instagram è Chiara Ferragni. «Fedez - spiega - ha disegnato questi bracciali di diamanti con la V di Vittoria e la L di Leone, come regalo per me dopo il parto». I preziosi gioielli appaiono anche anche sull'account Chiara Ferragno Outfits dove sono descritti così: «Braccialetti con diamanti personalizzati V & L». Il prezzo, però, non è segnalato.

Immediati i commenti dei fan: «Stupendi, chissà quanto costano». E ancora: «Sono un sogno i bracciali con le iniziali di Leone e Vittoria. Regalo stupendo». Il push-present ha fatto colpo, boom di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA