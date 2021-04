Chiara Ferragni rivela: «L'abbiamo dovuta operare all'occhio, altrimenti lo avrebbe perso...». Fan in ansia

Chiara Ferragni rivela: «L'abbiamo dovuta operare all'occhio, altrimenti lo avrebbe perso...». L'imprenditrice digitale ha appena postato sulle stories di Instagram una storia in cui ha spiegato cosa è accaduto nelle ultime ore. La moglie di Fedez ha postato una foto con la cagnolina Matilda e ha commentato così.

«Mati ieri è stata sopposta a un'operazione all'occhio con il laser, così non glielo hanno dovuto asportare. Si sente molto meglio ora, la nostra guerriera». Poco prima della nascita di Vittoria, Chiara Ferragni aveva condiviso con i suoi follower il nuovo problema di salute della cagnolina: «La Mati (Matilda, il bulldog francese dei Ferragnez, ndr) ha un glaucoma all'occhio. Ora sta seguendo una terapia di diversi colliri cortisonici e non, speriamo che non peggiori la situazione. Povera patatina. Lei ha appena sconfitto un tumore al cervello con la radioterapia e adesso questo. Mandatele good vibes».

Adesso, per fortuna il problema sembra superato. La scorsa estate, la cagnolina aveva sconfitto un tumore e ora la nuova prova superata. I fan sono con lei: «Forza Mati».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 16:15

