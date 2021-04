Isola 2021, il gesto di Ilary Blasi fa infuriare i fan: «Fariba ha subito bullismo e lei...»

Su Leggo.it le ultime novità. Isola dei Famosi , il gesto di Ilary Blasi fa infuriare i fan: «Fariba ha subito bullismo e body shaming e lei...». Ieri sera, la diretta del reality condotto da Ilary Blasi. La puntata è stata piuttosto movimentata.I naufraghi si sono scagliati in gruppo contro Fariba, la mamma di Giulia Salemi, compiendo gesti anche gravi e di dubbio gusto.

Il primo ad attaccare in maniera pesante la naufraga persiana è stato Gilles Rocca che - in un video mandato in onda durante la puntata - avrebbe fatto il verso del cane alla donna che stava discutendo con altre concorrenti. Gesto stigmatizzato in diretta solo da Tommaso Zori: «La tua arroganza sta diventando sinistra...». Durante le nomination, poi, l'ex concorrente di Ballando ha detto di non riconoscere la foto di Fariba in cui è truccata.

Non è tutto. Sempre durante le nomination, Paul Gascoigne, alla richiesta della conduttrice di bruciare la foto di Fariba che aveva appena nominato, l'ha appoggiata sul suo lato B che si era scottato al sole. Poi, non contento, ha aggiunto: «Ha l'alzheimer, non ricorda niente». In questo caso, Ilary Blasi ha chiesto all'ex calciatore di chiedere scusa, ma in maniera troppo tiepida per i fan. E su Twitter è scoppiata la polemica: «Fariba ha ricevuto bullismo e body shaming in diretta e Ilary Blasi non ha preso le distanze», scrivono gli utenti. E ancora: «Ha riso invece di stigmatizzare quei comportamenti vergognosi contro una donna». E c'è chi si rivolge direttamente alla produzione del programma: «Pensate se avessero preso la foto di un vostro parente e l'avessero appoggiata sul loro lato B». Intanto, Giulia Salemi sui social ha denunciato i comportamenti aggressivi dei naufraghi contro la mamma. Risponderà in diretta Ilary Blasi alle critiche? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 19:22

