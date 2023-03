Chiara Ferragni, McDonalds con hamburger e patatine: «Il mio pranzetto goloso». Ecco il motivo

di Redazione web

Chiara Ferragni addenta un panino del McDonalds con tanto di porzione a parte di patatine e scrive: «Il mio pranzetto goloso». L'influencer, quindi, non bada proprio alla dieta e anzi, si gusta il suo bel hamburger nella cucina di casa. La moglie di Fedez posta spesso su Instagram i piatti o le pietanze che le vengono servite ma a volte si lascia fotografare anche con cibo più veloce e non troppo "sfarzoso". È successo proprio così nelle ultime storie che ha pubblicato.

La dieta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sempre detto di non seguire una dieta in particolare ma di mangiare sempre e solo ciò che le piace senza badare molto a ciò che le viene detto. L'influencer ama immortalare il cibo e le pietanze che gusta ai vari eventi mondani e uno scatto che tutti i fan di Chiara conoscono molto bene, è sicuramente quello che la ritrae con una fetta di pizza in mano e davanti a sé una pizza intera. Questa foto ha suscitato moltissime reazioni social, con i fan che commentavano: «La pizza che si rigenera da sola» oppure «Anche io vorrei una pizza che si rifà sempre nonostante io la mangi». Certo, in questo caso il pranzo col Mc lo ha fatto per pubblicità, almeno così sembra dall'hashtag #adv inserito nella stories, ma l'hamburger lo ha comunque degustato.

La crisi con Fedez

Negli ultimi tempi, Chiara Ferragni e Fedez sono parsi un po' distanti sui social: lui era completamente sparito e lei non pubblicava più nulla insieme al marito. I fan quindi hanno subito gridato alla crisi che però, è stata puntualmente smentita dal rapper che ha invece raccontato di avere avuto seri problemi di salute.

Venerdì 10 Marzo 2023, 18:43

