Chiara Ferragni e la festa della donna, il messaggio: «A tutti gli uomini in ascolto...». La critica degli hater

Chiara Ferragni, sempre pronta a lottare a favore dei diritti delle donne, in una giornata importante come quella di oggi non poteva non condividere sui social un suo pensiero a riguardo. Come consuetudine, l'8 marzo è la festa delle donne e l'imprenditrice digitale ha postato una Instagram story che ha raccolto tanti messaggi positivi (e negativi) da parte dei follower.

Cosa ha detto

«8 marzo. A tutti gli uomini in ascolto: Se volete regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno», queste le parole condivise dall'imprenditrice digitale a corredo di uno sfondo nero.

Tuttavia, non sono mancate le critiche sui social. Molti utenti hanno considerato le sue parole invane, «buttate al vento». «È di una retorica insopportabile», ha commentato qualcuno non apprezzando il suo messaggio a favore delle donne, considerato appunto ripetitivo e senza sostanza.

Qualcun altro si è soffermato sulla parola “regalo” utilizzata dalla Ferragni nel testo: «Il rispetto non deve essere regalato, è un diritto della donna», si legge sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 17:47

