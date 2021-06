Chiara Ferragni, l'insulto choc a Fedez. Il marito incredulo: «Che hai detto?»

di E.C.

Chiara Ferragni , "insulto choc" a Fedez. Il marito incredulo: «Che hai detto?». Ieri sera, i Ferragnez hanno condiviso sulle stories di Instagram una serie di video che hanno fatto subito il giro del web. Nei filmati, un botta e risposta tutto da ridere tra l'imprenditrice digitale e il rapper milanese.

Fedez torna a casa e Chiara Ferragni si complimenta per il look. Il marito, per un giorno, ha abbandonato le canottiere da basket e ha indossato jeans e t-shirt bianca. «Finalmente vestito da adulto - dice Chiara - guarda che bel fioeu». Fedez allora chiede alla moglie: «Vuoi dirmi che negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy?». E Chiara Ferragni senza peli sulla lingua risponde: «Non tanto, sei sexy quando non sei vestito. Quando sei vestito no...». Il rapper incredulo commenta: «Non so se è un complimento...».

Poi, Chiara Ferragni conclude dando un consiglio ai fan sull'outif per conquistare la propria amata: «Basta che sia sicuro di sé... E che non metta canottiere da basket». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 20:46

