Chiara Ferragni, i prezzi del suo nuovo bistrot a Milano: la sorpresa è nel menù

di Maria Bruno

Dalle bustine dello zucchero ai cuscini, nello speciale Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café tutto parla dello stile che ha reso inconfondibile il marchio "con l'occhio" dell'imprenditrice digitale e icona dei social. Oggi l'apertura, annunciata dalla stessa Chiara nelle storie di Instagram, e una sopresa nel menù.

Nessuna fila chilometrica per accomodarsi ai tavolini in piazza del Carmine, occupati per lo più da giovanissimi e under 30, ma la colpa non è dei prezzi. Chi temeva che il binomio Nespresso-Ferragni andasse a braccetto con cifre esorbitanti per un caffè servito in tazza (firmata) da asporto è tenuto a ricredersi. Un caffè macchiato costa 1,50 euro, per un cappuccino si aggiunge un euro in più e solo se si vuole assaggiare la ricetta speciale ideata da Chiara Ferragni (caffè con latte di cocco, zucchero rosa e marhmallow) si arriva a sei euro. Anche i prezzi per un dessert come il tiramisu o una tartelletta alla frutta sono allineati a quelli dei locali di zona: siamo sui 7 euro.

Appena inaugurato e già di rito, immancabile la foto seduti sulla poltrona con il simbolo della Ferragni. Da postare rigorosamente su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA