Crocs con il tacco, il nuovo must dell'estate. Ecco il prezzo da capogiro. Fan furiosi: «Siamo matti?». Una nuova tendenza nel mondo della moda sta facendo discutere sui social. Si tratta delle nuove Crocs - i famosi zoccoli in gomma - con il tacco. Un abbinamento ardito che ha lasciato in tanti senza parole. Ma come nasce la nuova calzatura?

Si tratta di una co-lab tra Crocs e Balenciaga. Questa primavera, complice la pandemia, i famosi zoccoli colorati hanno conosciuto un nuovo boom. Tante le star nazionali e internazionali che le hanno indossate, sfoggiandole sui social. Da Justin Bieber a Chiara Ferragni . E allora l'idea, perché non renderle anche glamour? La consacrazione della co-lab, che ha dato vita alla nuova ciabattina col tacco, è stata svelata con la sfilata primavera-estate 2022 di Balenciaga.

Non è la prima volta che Crocs e Balenciaga collaborano. Già nel 2018 Balenciaga le portò in passerella nelle loro varianti più glam. All'epoca gli zoccoli di lusso costavano 680 euro e andarono sold out in pochissimo tempo. Ora non è ancora stato svelato il prezzo delle Crocs col tacco 2022, ma secondo alcuni rumor potrebbe superare gli 800 euro. Sui social è scoppiata la polemica: «800 euro per un paio di zoccoli di gomma? Follia». Intanto, si attende il sold out.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 18:04

