Chiara Ferragni e Fedez, vacanza da innamorati prima del matrimonio: a Formentera tra moto d'acqua e serate

In attesa delle nozze, amore, festa e tanto divertimento per. Prosegue senza sosta il vero e proprio tour delleper la coppia. Dopo Ibiza, la fashion blogger, in compagnia del futuro marito, ha fatto tappa aIl soggiorno della Ferragni e di Fedez è ampiamente documentato dagli accountdella coppia. Insieme, i due si sono divertiti con le moto d'acqua e, a bordo di una lussuosa imbarcazione, hanno fatto una gita decidendo di prendere il sole anche sulle natiche.Chiara e Fedez, poi, hanno deciso di festeggiare e fare serata in discoteca con alcune amiche, tra cui Chiara Biasi. Per l'occasione, la fashion blogger ha scelto un look aggressivo e seducente. In attesa delle nozze, ormai sempre più vicine, i due hanno voluto continuare a divertirsi il più possibile.