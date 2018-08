Chiara Ferragni, “fuori di seno” involontario mentre gioca a racchettoni con Fedez a Ibiza

Matrimonio Fedez-Ferragni. Tutto quello che devi sapere sulle nozze dell'anno.

Tra poco si sposserà col fidanzato Fedez, ma intantosi gode le sue lunghe vacanze. La coppia infatti si sta godendo il periodo estivo, in giro per le Baleari, accompagnati dal loro primo figlio, Leone.Proprio durante una partitina a racchettoni assieme al futuro maritino sulla dorata spiaggia di Ibiza, Chiara si è esibita in un involontarioche non è sfuggito ai paparazzi di “Io Spio”.La data delle nozze è fissata per il primo settembre a Noto, in Sicilia, e la lista dei vip invitati comprende Ilary Blasi, Francesco Totti, Bebe Vio, la top model Bianca Balti, l’ereditiera Paris Hilton, Manuel Agnelli, la Dark Polo Gang e probabilmente anche lo youtuber Luis.