Chiara Ferragni e Fedez, la separazione: il retroscena rivelato da Roberto Alessi a "La vita in diretta"

di Alessia Di Fiore

Nell'utimo periodo non si fa altro che parlare della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez e di come i due stiano cercando di riadattarsi alla nuova vita da genitori single tra battaglie legali e presunti litigi. Ciò che ancora non è ben chiaro al pubblico, è il retroscena che ha portato la coppia a prendere una decisione così drastica in quello che sembra breve tempo.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, nella nuova puntata de "La vita in diretta" ha svelato un curioso retroscena che coinvolge i Ferragnez.

Fedez-Ferragni, le dichiarazioni di Alessi

«Faccio un racconto. A un certo punto Fedez incontra un premio Nobel e dice di sperare che suo figlio si ispiri a una persona del genere. Una persona che io conosco, che fa la giornalista, scrive sul suo social che non è il caso di scomodare un premio Nobel e che si sarebbero dovuti fare riferimenti più basici». Stando alle parole di Alessi, la Ferragni successivamente avrebbe anche commentato il post scrivendo: «Corretta questa osservazione».

Un commento semplice e conciso che però ha iniziato a fare il giro del web spingendo chi di dovere a cancellare il tutto dai social.

Più lontani che mai

Chiara e Fedez sembrano più distanti che mai, ma nonostante il rapper stia arredando la nuova casa per lui e i suoi figli e lei sia partita alla volta di Dubai con Vittoria e Leone, qualcuno nutre ancora la speranza che le cose possano tornare serene come un tempo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 20:33

