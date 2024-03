«Chiara Ferragni da Fabio Fazio come Meghan Markle da Oprah Winfrey: un’occasione sprecata»

di Dajana Mrruku

L'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio ha lasciato tutti con un pugno di mosche. Attesa come Babbo Natale dai bambini la notte del 24 dicembre, Chiara è arrivata, ma non ha detto nulla di nuovo, neanche sulla sua situazione familiare con Fedez con cui, stando a quello che ha rivelato sta «affrontando un periodo di crisi, più forte delle altre volte». Domande definite «politically correct» di cui si sapevano già le risposte.

Il commento a Pomeriggio 5

Myrta Merlino ha commentato l'intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa con i suoi ospiti in studio, Ludovica Frasca, ex velina e attrice, Cesara Buonamici, giornalista e opinionista del Grande Fratello, Antonio Caprarica, giornalista, e Davide Maggio, anche lui giornalista. Antonio Caprarica ha voluto prendere la parola per porre l'attenzione su una somiglianza a sua detta lampante: «L'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio è stata come l'intervista a Meghan Markle da Oprah Winfrey, un giornalista vero sa che quando riceve risposte superficiali deve indagare ancora di più, cosa che Fazio non ha fatto. Un'occasione sprecata».

Cesara Buonamici ha voluto ribadire il concetto con la sua idea: «Sai Myrta, a volte ci vuole un po' di autocritica nella vita, non sempre è un fraintendimento degli altri.

