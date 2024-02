Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme: il gesto inaspettato per il figlio Leone

di Dajana Mrruku

La crisi coniugale tra Fedez e Chiara Ferragni è rientrata? La coppia ha condiviso sui social un gesto molto importante, che mostra il primo riavvicinamento. I Ferragnez non hanno mai confermato le voci sulla presunta rottura, ma da settimane non si parla di altro se non del divorzio, degli avvocati e delle accuse, a volte anche di tradimenti, tra Fedez e Chiara. La coppia ha voluto sempre mantenere un certo riguardo nei confronti di ciò che stava accadendo e tenere, per la prima volta, i problemi e ciò che riguarda la loro famiglia, lontani dalle telecamere e dalle storie di Instagram.

Che cosa è successo quindi nelle ultime ore? Andiamolo a scoprire insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, primi segni di disgelo

Dopo la notizia di Pomeriggio 5 di ieri, 28 febbraio, dove Michel, inviato di Myrta Merlino, ha confermato che Chiara Ferragni ha fatto l'ingresso nella casa di Milano in City Life, dopo Fedez, adesso c'è un primo segno di riavvicinamento sui social.

La coppia, infatti, stamattina ha condiviso la stessa storia su Instagram, quella del disegno del figlio Leone a scuola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 11:40

