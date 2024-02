⁠Fedez, il regalo inaspettato da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: «Pace fatta dopo la polemica?»

di Dajana Mrruku

Che questo sia un periodo molto difficile per Fedez è un dato di fatto palese a tutti. Il rapper, rendendosi conto di avere bisogno di aiuti "dall'alto", ha fatto una richiesta molto particolare ai suoi follower nelle ultime ore: «Amici se avete cornetti portafortuna, talismani scrivetemi in DM». Si affida al Mago Otelma e ad un pellegrinaggio a Lourdes, con tanto di pulmino noleggiato per allontanare la sfiga che sembra avere preso residenza nel nuovo appartamento di City Life a Milano, insieme ai Ferragnez.

Una mano amica è quella che sta cercando e l'aiuto è arrivato dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, con la quale aveva avuto uno scontro qualche settimana fa.

Il regalo di Myrta Merlino

Dopo la richiesta di aiuto di Fedez nelle sue storie su Instagram, Myrta Merlino ha deciso di mandare al rapper e imprenditore milanese un suo personale portafortuna: un cornetto rosso.

La conduttrice e giornalista ha voluto allungare a Fedez un ramoscello d'ulivo, in segno di pace per poter ricominciare e, magari, poterlo ospitare un giorno in studio. D'altronde, Myrta ha sempre dichiarato di provare una certa simpatia per i Ferragnez, Fedez in particolare, e di essere dispiaciuta per la situazione in cui si trovano.

