Chiara Ferragni, ecco gli arredi della nuova casa: «La prima sala è quella cinema»

Chiara Ferragni avrà una sala cinema? Arredare un nuovo appartamento può essere un vero e proprio lavoro. Ma arredare una casa come quella di Fedez e della moglie può diventare davvero impegnativo. Lo sa bene l'influencer che, con il supporto della mamma Marina Di Guardo, ha portato con sé i figli a vedere qualche divano e arredo. La piccola Vittoria ha testato in prima persona tutti i mobili di una delle sale della casa.

La curiosità è tanta per la nuova abitazione dei Ferragnez. Scopriamo insieme qualche dettaglio rivelato dall'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e la nuova casa

Più grande, con più stanze, con i bagni dedicati ai bambini e con i loro colori preferiti alle pareti: così sarà la casa dell'imprenditrice digitale e del rapper che intanto si impegnano tra trascolo e arredo.

«Vittoria sta già provando tutti i mobili 😅La prima sala sarà la sala del cinema ❤️», ha scritto l'influencer lasciando intendere che potrebbe esserci una stanza interamente dedicata alla proiezione di film. Non sono mancati commenti ironici in merito da parte dei suoi follower che si sono divertiti a sottolineare che «quella sala è grande quanto il mio appartamento», ha scritto un fan. E, ancora: «Dalla foto i bambini non mi sembra gradiscano molto il cinema», ha scritto un utente in riferimento al fatto che i bambini fossero distratti e si stessero divertendo sui grandi divani rossi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 11:15

