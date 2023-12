Elisabetta Canalis, le foto da ragazzina sorprendono tutti: «Quando ancora i filtri non esistevano»

di Redazione web

Elisabetta Canalis, tutti i giorni, pubblica molti contenuti social tra storie e foto per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa o sui suoi nuovi progetti lavorativi. I post dell'ex velina di Striscia la Notizia riscuotono sempre grande successo tra i fan che le lasciano sempre moltissimi like e commenti e, così, è successo anche per l'ultima serie di immagini pubblicate... quando ancora non esistevano social e nemmeno "filtri di bellezza".

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan com'era qualche anno fa. La didascalia che accompagna le immagini, recita così: «A little little crumb. Quando non esistevano i filtri ma esistevano le pinzette per sopraccciglia. Credo che qua fossi a Buona Domenica quando la conduceva Costanzo con Paola Barale. C’erano le letterine e c’eravamo noi al secondo o terzo anno di tv».

Le foto di Elisabetta Canalis hanno riportato indietro nel tempo i suoi follower e, infatti, in molti hanno commentato scrivendole che si ricordano benissimo le sue prime apparizioni in televisione.

I commenti social

Il post amarcord di Elisabetta Canalis ha riportato alla memoria dei suoi follower i tempi ormai andati e qualcuno ha scritto: «Mi ricordo benissimo la ragazzina che eri, bella allora e bella anche adesso» oppure «Sei sempre stata la mia preferita, bella fresca e solare.

