Elisabetta Canalis, l'amica (nel selfie con lei) le ruba la scena: «È uno splendore». Ecco chi è

di Redazione Web

Elisabetta Canalis dopo una vacanza in Italia insieme alla figlia e ad alcuni amici, tra cui il suo personal trainer e presunto nuovo compagno, è tornata a Los Angeles. L'ex velina, pur non avendo confermato in modo ufficiale la sua separazione dal marito e padre della figlia, è evidente sia ormai lontana da lui e si sta dedicando esclusivamente alla bambina e ai suoi amici con i quali si è concessa una piccola vacanza in barca.

Natalia Paragoni e Andrea Zeletta in crisi? Lei mette a tacere le voci e posta le foto di famiglia

Wanda Nara affronta la malattia: «Mangiare mi rende felice e allenarmi mi fa bene»

I commenti

Tra le foto postate sui social spunta quella insieme a una sua cara amica, volto ricorrente tra i suoi post e nelle sue storie. Si tratta di Kinga Kierzek, una bellissima donna, molto amica di Elisabetta, che le ha letteralmente rubato la scena. Tra i commenti al post, numerosissimi sono quelli riferiti a Kinga, in molti hanno apprezzato la sua bellezza e la sensualità. Ma di chi si tratta?

Chi è Kinga?

Kinga ed Elisabetta sono amiche di lunga data, sin dai primi giorni a Los Angeles hanno legato e anche grazie alle loro figlie hanno stretto una bella amicizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA