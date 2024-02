C’è posta per te, Giorgia ed Emanuel Lo e la proposta di nozze di Dario alla fidanzata: quei gesti non sfuggono ai fan

di Dajana Mrruku

Dopo una serata con tanti "no" e tante buste chiuse (3, quasi un record), finalmente arriva un «Sì» ed è uno dei più dolci di sempre. Nell'ultima storia di C'è posta per te della puntata andata in onda ieri sera, 17 febbraio, Maria De Filippi ha accolto in studio Dario per aiutarlo a chiedere alla sua fidanzata Giorgia di sposarlo. Ma non è solo. La sorpresa, infatti, è una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: lei cantante conosciuta proprio da tutti e lui ballerino e maestro di danza ad Amici, Giorgia ed Emanuel Lo.

La proposta di matrimonio

Dario vuole chiedere la mano della fidanzata Giorgia dopo tre anni di fidanzamento perché ha capito che la sua vita insieme a lei è più bella e non vuole sprecare un secondo in più lontano da lei.

I testimoni di questo momento magico sono stati Giorgia ed Emanuel Lo perché lei è la sua cantante preferita, mentre lui il maestro di danza preferito di Amici. La storia d'amore si conclude con un dolcissimo lieto fine, dopo una lettera d'amore strappalacrime e molto profonda. «È una fortuna trovare un ragazzo così profondo e innamorato di te», ha detto Giorgia, mentre scherzava con il compagno. La coppia è sempre molto amata dal pubblico e i loro piccoli gesti d'amore non sono passati inosservati.

I gesti d'amore

Giorgia ed Emanuel Lo non perdevano occasione per abbracciarsi stretti stretti e scambiarsi teneri baci sulla guancia, mentre Maria De Filippi raccontava e leggeva loro la lettera d'amore di Dario per la sua Giorgia. Il pubblico a casa e in studio era ammaliato dall'amore che la cantante e il ballerino sprigionavano con gesti così semplici.

