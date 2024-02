C'è posta per te, «non sai fare la mamma e vuoi fare la nonna?». La lite in famiglia per difendere il fidanzato

Tiziana si rivolge a Maria De Filippi perché non parla dal 2022 con la figlia Francesca a causa del compagno Pompeo. La figlia, infatti, secondo ciò che dice la mamma, fa tutto quello che dice il suo fidanzato. Dal 26 dicembre 2022 non ha più rapporti con lei. Tutti i rancori risalgono ad un incidente di Francesca e Pompeo, dove la figlia finisce all’ospedale e la signora rimprovera il fidanzato dicendogli: «Che cosa hai combinato? Se mia figlia si è fatta male, io vengo li e faccio un casino».

Una volta arrivata in ospedale, Pompeo non le rivolge parola, ma lei sta con la figlia. Il rapporto mamma figlia continua, ma il fidanzato non vuole più avere un rapporto con la suocera. A novembre finisce in ospedale Tiziana e il genero non la va a trovare e, finalmente, Francesca si confida e le dice il motivo per cui non la vuole vedere. «Avrei dovuto chiamare Pompeo, ma non l’ho fatto», dice Tiziana, chiedendo scusa. Il punto di rottura è arrivato quando Francesca partorisce. Tiziana corre in ospedale, dove Pompeo non la vuole vedere e non le vuole parlare. Francesca, dal canto suo, decide di non vedere più la mamma e non farle vedere la nipote. Cosa è successo tra i tre?