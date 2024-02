C'è posta per te, Giuseppe tradisce Valeria e lei lo scopre. Tutto finito? Arriva la proposta a sorpresa (ma senza lieto fine)

Questa è la storia di un tradimento. Anzi, di una vera e propria relazione parallela. Giuseppe e Tiziana convivono da sette anni quando lei scopre che il suo compagno, con cui abita insieme al figlio di lei, la tradisce da sei mesi con una donna che abita vicino casa loro, alla quale ha promesso che avrebbero avuto un figlio insieme.

Tutto ha inizio nel 2018 quando il papà di Valeria muore e poco dopo la mamma scopre di avere un brutto male e la figlia lascia la casa dove abita con Giuseppe per trasferirsi da lei e assisterla nella malattia. Nel 2020 la madre muore e Valeria torna a casa dal compagno, ma qualcosa è cambiato perché lui è arrabbiato con lei per non essergli stato accanto negli ultimi due anni, nonostante lei fosse con la mamma che stava gravemente male.