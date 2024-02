C'è posta per te, Denise e il fidanzato morto a 28 anni. La lettera della sorella e l'abbraccio di Berrettini: «Insegnami come si fa»

C'è posta per te è tornato con un nuovo appuntamento dopo lo stop dovuto al cambio di programmazione per Sanremo. Debora ha scritto a Maria De Filippi per fare una sorpresa alla sorella Denise, dopo la morte del suo fidanzato 28enne avvenuta per arresto cardiaco. Le due ragazze hanno sempre avuto un legame molto forte, anche quando Debora si è trasferita da Pistoia a Milano per lavoro.

Due anni fa, nel 2022, purtroppo è venuto a mancare il compagno di Denise, a causa di un arresto cardiaco durante una partita di calcio. La ragazza non è riuscita a raggiungere la sorella e starle accanto, come avrebbe voluto, nel momento del dolore. L'ha raggiunta a Pistoia solo 12 giorni dopo la morte di Davide. Questa mancanza, però, la logora nel profondo.