Melissa Satta, l'ex Matteo Berrettini parla dell'amore finito: «Vi spiego tutto quello che è successo»

di Cristina Siciliano

Matteo Berrettini è tornato a vincere dopo l'ennesimo infortunio. Il tennista, rientrato da poche settimane dopo più di sei mesi lontano dai campi, ha infatti vinto il torneo 250 di tennis a Marrakech. «Questo è solo l'inizio». Così ha commentato la sua vittoria in un'intervista esclusiva concessa al Tg1. Naturalmente non è mancato un commento sulla relazione (ormai conclusa) con Melissa Satta.

Le parole di Matteo Berrettini

«Il gossip? Superato tutto in modo positivo». Con queste parole Matteo Berrettini, durante l'intervista concessa al Tg1, ha commentato la fine della sua relazione con Melissa Satta. Il tennista ha poi aggiunto: «Dopo gli infortuni ho dovuto fare dei cambiamenti e separarmi dal vecchio allenatore. Non è stato semplice. Mi sono dato delle risposte da solo e mi sono detto che volevo continuare a giocare a tennis as alti livelli. Chi mi conosce bene ha detto che rivedono adesso nel mio sguardo e nel mio sorriso il Matteo del 2022 e questa è la cosa più importante».

La storia d'amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati la coppia dell'estate 2023.

Purtroppo però anche le cose belle hanno una fine: più tra tutte la loro storia d'amore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA