C'è posta per te, Valentina non parla col papà da 6 anni: il motivo è assurdo. «Quando lo vedo non provo niente»

Alessandro è un papà molto geloso e si presenta a C'è posta per te perché sono 6 anni che non vede la figlia Valentina perché lui è una persona invadente. Nel 2016 valentina si fidanza con Marco. È un periodo in cui la figlia e il papà non si parlavano, ma con l’intervento del nuovo fidanzato, tutto si risolve. Cosimo accompagna la figlia all’altare e lei si sposa con Marco.

Il nipotino e il rapporto in crisi

La nascita del nipotino Jonathan mette in bilico il rapporto con la figlia perché lui si sente un nonno di serie B. Quando nel 2017 Alessandro scopre di avere un problema al cuore, Valentina lo convince ad andare all’ospedale, ma poi non richiama il papà per chiedergli come sta e lui ci rimane così male da decidere di non rivolgerle parola per tre anni.

Niente pace

Dopo questi anni separati, Alessandro contatta Marco per chiedergli di fare pace con la figlia, ma lei non lo vuole vedere. Il genero, tuttavia, ricomincia ad avere un rapporto con il suocero e il nipotino Jonathan lega molto con il nonno, tanto da volerlo alla sua festa di compleanno. Alessandro pensa che questa sia l’occasione perfetta per fare la pace con la figlia, ma Marco dice a lui di non illudersi troppo. Il signore ci rimane male e non si presenta alla festa del nipotino.

Marco, il genero perfetto

Una persona molto importante nella storia è Marco, il marito di Valentina che ha sempre cercato di fare da paciere tra papà e figlia, anche se non è facile.

Il finale

Marco ha cercato spesso di riallacciare il rapporto tra loro due, commuovendosi anche molto alla vista del suocero e sussurrando parole di incoraggiamento ad aprire la busta alla moglie che è molto decisa: «Quando dico di no è no, la busta non la apro. Adesso ho la mia vita». Nulla da fare per il papà Alessandro che rimane con le lacrime agli occhi, sperando che il tempo possa migliorare la situazione.

