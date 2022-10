Striscia, Tapiro d'oro a Belen Rodriguez: «Il vaffa? Non era per Antonino»

Con 31 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belén Rodriguez segna un record personale, balzando in cima alla classifica dei più attapirati della storia di Striscia la notizia. La frecciatina di Belén Rodriguez sui suoi social e il vaffan***o pubblicato nelle storie Instagram non sono passati inosservati.

Belen, una donna moldava su TikTok: «Sono io la mamma di Luna Marì. Lei non può avere figli, è nata uomo»

Striscia la notizia: Valerio Staffelli consegna il 31° Tapiro d’oro a Belen Rodriguez «Il vaffa non era per Antonino»

Per questo motivo, questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà il 31° Tapiro d’oro alla conduttrice argentina. «Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi», ha dichiarato la showgirl ai microfoni dell’inviato del tg satirico che voleva sapere a chi fosse indirizzato quel commento sui suoi social, aggiungendo che «lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto».

Con quale cantante era arrabbiata la showgirl argentina? Il servizio completo questa sera, giovedì 13 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Lo sfogo di Belen sui social

Ecco cosa aveva scritto in una storia Instagram la showgirl argentina: «Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!». nei giorni scorsi la conduttrice aveva smentito l'eventuale accostamento ad Antonino Spinalbese: «Per fare chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua "identità". Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA