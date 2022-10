GF Vip, ottava puntata: Antonino, Giaele e Nikita in nomination. Scoppia il caso bestemmia con Amaurys

Con solo il 9% delle preferenze Gegia è l'eliminata dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip. L'attrice non ha il biglietto di ritorno ma si consola con un messaggio sul cellulare del suo Mehmet. Scoppia il "caso bestemmia" con Amaurys, Signorini annuncia verifiche e eventuali provvedimenti nella puntata di lunedì. In nomination finiscono Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Gf Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato? Il video incriminato finisce sui social. La reazione di Signorini

GF Vip, ottava puntata: Antonino, Giaele e Nikita in nomination. Gegia eliminata. Credits Uff. St. Endemol Shine Italia

Grande fratello Vip, la cronaca della puntata di giovedì 13 ottobre su Leggo.it

01.34 L'ottava puntata del Grande Fratello Vip termina qui. L'appuntamento con la diretta di leggo.it torna lunedì prossimo. Grazie per essere stati con noi

01.27 Signorini comunica i nominati di questa ottava puntata. Signorini parla di una presunta bestemmia durante il live «Ci hanno segnato una presunta bestemmia durante il live. Il fatto deve essere confutabile e ci sarà una verifica. Se qualcuno ha bestemmiato uscirà nella puntata di lunedì». Si tratta di Amaurys, cosa succedera?

01.18 Televoto aperto, il vip più votato sarà immune

01.18 Antonino, Giaele e Nikita in nomination. Intanto Mehmet ha scritto sul cellulare di Gegia

01.16 Si torna alle nomination, Daniele vota Pamela. Elenoire - Nikita

01.11 Gegia: «Sono stata penalizzata da questo Marco gate, ma poi pentita di che?», Signorini cambia discorso e vira su Mehmet. Riprovano a chiamarlo ma il numero è bloccato

01.09 Gegia, eliminata di questa puntata entra in studio, e apre il bussolotto: è definitivamente eliminata

01.08 Patrizia nomina Cristina

01.06 Charlie - Amaurys, Alberto - Nikita

00.58 Giaele in confessionale, c'è una busta per lei, è una lettera del marito che le augura buon compleanno

00.55 Wilma - Giaele, Carolina - Attilio

00.53 Romita - Prati, Giaele - Cristina

00.50 Luca - Giaele, Cristina - Giaele

00.41 Pamela – Attilio, Antonella - George

00.39 Amaurys nomina Antonino, George - Antonella

00.36 Antonino - Nikita

00.34 Si parte con le nomination. Edoardo fa il nome di Antonino

00.31 I preferiti di Orietta e Sonia sono: Alberto e Charlie. Tutti gli altri sono nominabili

00.29 Gli immuni di questa settimana sono: Wilma, Patrizia, Elenoire, Carolina e Daniele

00.23 «Non mi ricordavo di averla incontrata, quell è stata la prima sera che ho conosciuto il mio amore» dice Romita

00.18 Elenoire Ferruzzi anche nella scorsa puntata aveva fatto trapelare di aver conosciuto Elenoire Ferruzzi in passato durante una festa

00.03 Clip su Carolina che ha definito Patrizia e Wilma marce. Ma anche la Quaranta e Patrizia Rossetti non se le sono mandate a dire. E a quanto pare il chiarimento è ancora lontano

23.55 Gegia eliminata

23.54 Restano in ballo Giaele e Gegia

23.53 Si torna all'esito del televoto tra Attilio, Giaele e Gegia a salvarsi è Attilio Romita

23.43 Sorpresa per Cristina, c'è la figlia Aurora «Ti volevo ricordare che sei una dona fortissima e bellissima. IL vuoto lo sento, mi manchi, fuori va tutto bene. Spero di renderti fiera come tu stai facendo con me, sei un esempio da seguire»

23.33 Clip sulla linea dellla vita di Cristina Quaranta, dal successo tv al dolore della fine della sua storia d'amore, nella casa ha raccontato che l'ex compagno le ha buttato 5mila euro sul letto e poi l'ha cacciata di casa. «Era il 6 dicembre del 2017 vivevo ancora con lui, per tre settimane ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora (avuta da un altro uomo), dormivo e mangiavo perchè i figlio del mio compagno non mi rivolgevano la parola. non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi seprassi legalmente dal papà di mia figlia. la mia ambizione era avere una vita nrmale , quindi quando lui mi chiese di separarmi legalmente non voleva che fossi bigama, mi diceva che si sarebbe occupato di me. Solo grazie a un mio amico ho iniziato a lavorare»

23.21 Antonino «Mi sto trattenendo», Ginevra lo saluta dallo studio «Stai facendo il bravo» e poi stuzzica Giaele «Ma da quando ti chiami Ginevra?»

23.18 Clip su Antoninno e le donne della casa con un'attenzione particolare per Giaele

23.15 Chiamata non riuscita, si riproverà più tardi

23.11 Alfonso comunica che Mehmet in questo momento è in Messico, il Grande fratello ha il numero di cellulare e potrebbero chiamarlo. Ad aiutarla con l'inglese arriva Giaele

23.08 E' il turno di Gegia e del suo amore Mehmet. Signorini le comunica che il suo presunto amore non si è fatto ancora vivo. Gegia in confessionale

22.49 Si volta pagina, si parla delle intemperanze di Charlie e delle reazioni del gruppo

22.45 A salvarsi per ora Charlie e Nikita. Gegia in lacrime nel ricordo della mamma che non c'è più

22.44 Charlie, Giaele, Nikita, Attilio e Gegia spalle a led per ascoltare il verdetto del televoto

22.37 Anche Elenoire va a salutare mamma Rita «Luca è una delle anime più belle che abbia conosciuto»

22.35 Da bambino era molto vivace Luca, tanto che la signora Rita lo ha portato dall'esorcista

22.30 Luca in giardino c'è la mamma: «Quello che hai passato sono solo brutti ricordi, ora anche io sto bene. Devi essere felice, Soraya è fuori che ti aspetta non serve piangere. Quando ti vedo piangere per Soraya ogni lacrima che versi tu, la verso io, devi ridere ed essere contento, mi mancano le scoattate. Hai pianto tanto nella vita, adesso basta». «Ma perchè sembro un piagnone» commenta Salatino

22.19 Luca: «Io scherzo sempre sulla borgata che è bella ma ha anche i suoi contro, ero più sensibile di altri, non essere come loro mi costtava perchè mi picchiavano. Tenevo tutto dentro di me, per non aggiungere problemi a casa. Quando mamma ha inizato a non stare bene è cambiato tutto. Mamma è difficile da descrivere, perchè non riesco a spiegare quello che è davvero, raccontarli è impossibile, ma è stata la mia guida, mi capiva al volo. Con i primi soldi che ho guadagnato ho dato una mano per farle venire il sorriso - Luca non vuole svelare cosa ha fatto, Signorini lo sa - Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno. Il pugilato mi ha tolto dalle strade sbagliate ma i problemi alla schiena mi hanno tolto il sogno. Io ci avevo puntato tutto e dopo l'operazione alla schiena, sono stato a letto per un anno, e mi è venuta la depressione»

22.14 Luca Salatino in mistery, stasera incontrerà a sorpresa la mamma. Ma prima la clip sui suoi momenti di sconforto in cui ha parlato del suo passato, di quando da piccolo è stato bulllizzato e del grande amore e supporto avuto dalla mamma

22.10 Clip su Pamela Prati che commenta con tenerezza il video di Marco Bellavia mandato in onda lunedì. Signorini le comunica che Marco non vede l'ora di rivederla

22.03 Per Wilma la Prati non ha raccontato tutto. Il Pm ha chiesto il segreto istruttorio ed è per questo che la Prati non fa i nomi della Michelazzo e di Perricciolo

22.00 Charlie: «Pamela è potentissima, mi ha spiegato tutta la sua storia, il movente non è verosimile, perchè non si può capire chi le voglia tutto questo male. Una donna così strutturata e intelligente è inverosimile che possa cascare in un tranello del genere». Prati: «Non è coerente, dice una volta una cosa poi un'altra, del parere di Charlie poco importa»

21.55 Il racconto di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone ha lasciato il segno fuori e dentro la casa. Qualche in quilino ha insinuato dubbi sul suo racconto. Vediamo la clip

21.54 Televoto ufficialmente chiuso. In nomination questa sera ci sono: Charlie, Giaele, Nikita e Attilio e Gegia

21.43 Anche questa sera Sara Manfuso non è presente in studio

21.49 Ingresso in studio di Alfonso Signorini e saluto alle opinioniste. Signorini fa i complimenti a Giulia Salemi per il messaggio espresso a Le Iene a sostegno delle donne iraniane

21.45 Alfonso Signorini annuncia che ci saranno nuovi sviluppi sul caso Pamela Prati - Mark Caltagirone. Si parlerà anche del presunto fidanzato di Gegia.

Gf Vip, Gegia contro la Fiordelisi dopo la nomination: «Zocc**a». È bufera sui social

GF Vip, diretta settima puntata: sorprese per Luca e Cristina. Quale futuro per Gegia?

Questa sera al Grande fratello Vip tante emozioni con le sorprese per Luca e Cristina, ma ci sarà spazio anche per le polemiche. Edoardo Donnamaria sempre più geloso di Antonella Fiordelisi , che non le perdona di aver massaggiato il fondoschiena di Antonino. Mentre Giaele festeggia il compleanno nella casa, il marito è a Milano si vede con un'altra.



Al televoto questa sera e quindi a rischio eliminazione: Charlie, Giaele, Nikita e Attilio e Gegia. Quest'ultima è di nuovo sotto l'occhio del ciclone dopo aver definito "zoccol*tta" Antonella Fiordelisi. Se non sarà eliminata al televoto verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 01:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA