Donna Pamela, alias Pamela Perricciolo, dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip in cui Pamela Prati ha raccontato la sua verità sul caso Mark Caltagirone, ha pubblicato delle storie su Instagram dove smentisce la showgirl, e non è la prima volta. Ma andiamo con ordine.

GF Vip, Pamela Prati e la verità su Mark Caltagirone: «Volevo togliermi la vita. Ho sofferto di anoressia»

GF Vip, Donna Pamela contro Pamela Prati: «Pagata per le ospitate su Mark Caltagirone. Ecco dove finivano i soldi»

​

La verità di Pamela Prati

Pamela Prati ha raccontato al pubblico del Grande fratello Vip come è stata circuita dalle "truffatrici". Non nomina mai Pamela Perricciolo o Eliana Michelazzo, ma dà a loro tutte le colpe e si tira fuori dal caso Mark Caltagirone che tanto aveva fatto discutere negli anni precedenti.

Un caso, il Prati-gate, che le ha procurato un importante danno di immagine e un allontanamento dalla tv. La Prati ha sottolineato quanto le due donne abbiamo utilizzato le sue debolezze per circuirla - il bambino malato, l'infanzia difficile, il bisogno di amore, ecc. - e cadere nel tranello di questo fantomatico fidanzato. Un racconto molto doloroso, ma senza lacrime (eppure ci ha provato non poco), quello dell'ex star del Bagaglino in cui ne esce come unica vittima.

Solo quando la Bruganelli le fa notare che da questa storia ci ha guadagnato anche lei, Pamela tira fuori gli artigli e risponde in modo aggressivo: «Cosa ne sai di cosa è giusto Sonia? Non hai provato sulla tua pelle queste cose. Reagisco così perché l’ho provato sulla mia pelle, sappilo. Non ho guadagnato niente da tutto questo! Sarà bello il tuo modo di reagire che sei sempre aggressiva. Invece di essere solidale con le donne. Con tutte le donne sei aggressiva. Siete tutti professori della vita degli altri».

Ma Sonia di certo non resta in silenzio: «Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena. Lei non può avere quest'atteggiamento nei confronti delle persone. Pamela io non sono aggressiva, ma ti sto dicendo che ti facciamo notare delle piccole incoerenze».

Le accuse di Donna Pamela e i presunti debiti di gioco della Prati

Durante il racconto fiume di Pamela Prati sui social Donna Pamela, ovvero la Perricciolo, aveva pubblicato una storia Instagram un po' ironica su quanto stava accadendo in diretta «Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma ... ma poi mi denuncia». Questa mattina però il cambio di strategia e con ben due storie Instagram Pamela Perricciolo lancia accuse pesanti nei confronti della Prati. Nelle sue stories sottolinea non solo che la Prati veniva pagata in occasione delle sue ospitate, come ad esempio quella a Domenica In da Mara Venier, ma che i soldi venivano bloccati a causa di un pignoramento della showgirl.

Dagospia, in passato, più volte aveva parato di presunto debiti di gioco di Pamela Prati. Durante un’intervista a Mattino Cinque Roberto D'Agostino aveva detto: «Ha un debolezza, il gioco d’azzardo. Quando arrivi al bingo, hai già giocato tutto. La Prati, da una parte, è stata incastrata. La tenevano al guinzaglio. Poi, ci è entrata dentro. Erano complici tutti e tre».

GF Vip, Donna Pamela contro Pamela Prati: «Pagata per le ospitate su Mark Caltagirone. Ecco dove finivano i soldi»

Nella Storia pubblica una mail Rai in merito proprio al pagamento dopo l'ospitata di Pamela Prati da Mara Venier in cui venne cantata la canzone "mamma Pamela". Già lo scorso settembre, a inizio del Grande Fratello Vip Pamela Perricciolo aveva sottolineato quanto nel caso "Prati - Gate" non ci fossero nè vittime nè carnefici, sostenendo che la showgirl avesse in realtà un vero fidanzato mentre andava in tv a parlare di Mark Caltagirone: «Qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv - scriveva la Perricciolo - dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto. Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA